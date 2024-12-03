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Красный свет ее не остановил: во Владивостоке пенсионерку насмерть сбил поезд

Прокуратура расследует гибель женщины под поездом во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерку сбил электропоезд во Владивостоке на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Океанская. Женщина погибла до приезда врачей на место, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Трагедия произошла сегодня, около 11 утра, 74-летняя женщина пыталась перейти железнодорожные пути, игнорируя активную работу светофорных и звуковых сигналов, которые четко предупреждали о приближении поезда. В результате чего пострадавшая погибла. На место прибыли врачи скорой помощи, но было уже поздно.

Обстоятельства происшествия устанавливаются приморской транспортной прокуратурой.

«Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что во Владивостоке водитель Toyota Vitz вылетел с дороги и оказался на ж/д путях, на него наехал поезд. Как выяснилось, рулевой в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

несчастный случай