Красный свет ее не остановил: во Владивостоке пенсионерку насмерть сбил поезд

Пенсионерку сбил электропоезд во Владивостоке на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Океанская. Женщина погибла до приезда врачей на место, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Трагедия произошла сегодня, около 11 утра, 74-летняя женщина пыталась перейти железнодорожные пути, игнорируя активную работу светофорных и звуковых сигналов, которые четко предупреждали о приближении поезда. В результате чего пострадавшая погибла. На место прибыли врачи скорой помощи, но было уже поздно.
Обстоятельства происшествия устанавливаются приморской транспортной прокуратурой.
«Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что во Владивостоке водитель Toyota Vitz вылетел с дороги и оказался на ж/д путях, на него наехал поезд. Как выяснилось, рулевой в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.