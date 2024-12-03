Красный свет ее не остановил: во Владивостоке пенсионерку насмерть сбил поезд

Трагедия произошла сегодня, около 11 утра, 74-летняя женщина пыталась перейти железнодорожные пути, игнорируя активную работу светофорных и звуковых сигналов, которые четко предупреждали о приближении поезда. В результате чего пострадавшая погибла. На место прибыли врачи скорой помощи, но было уже поздно.