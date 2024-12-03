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В Ростовской области сбили БПЛА, обломки упали на территорию детсада

В Ростовской области обломки сбитого БПЛА упали на территорию детского сада.

Источник: Комсомольская правда

Утром 3 декабря в Каменском районе Ростовской области сбили БПЛА. Обломки летательного аппарата упали на территории детского сада. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Около 10 часов силы и средства ПВО отработали по БПЛА, который летел на сверхмалой высоте. Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице, — проинформировал Юрий Слюсарь.

Врио главы региона подчеркнул, что никто из детей, родителей и персонала не пострадал. Разрушений нет.

Напомним, в ночь на 29 ноября в Ростовской области уничтожили и подавили 30 БПЛА. В этом случае части беспилотников повредили несколько домов и сельский клуб в населенных пунктах Тарасовского и Каменского районов. После уточнения ущерба должны назначить единовременные выплаты.