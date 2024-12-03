В Ростовской области сбили БПЛА, обломки упали на территорию детсада

Напомним, в ночь на 29 ноября в Ростовской области уничтожили и подавили 30 БПЛА. В этом случае части беспилотников повредили несколько домов и сельский клуб в населенных пунктах Тарасовского и Каменского районов. После уточнения ущерба должны назначить единовременные выплаты.