В Хабаровске раскрыли серию ночных краж в торговом центре

С июля по октябрь женщина ночью проникала в отделы, когда охрана находилась в комнате отдыха. Она забирала деньги из кассовых лотков. Общая сумма ущерба составила 135 тысяч рублей.

«После освобождения из колонии женщина устроилась в один из магазинов. Это помогло ей изучить расположение бутиков. Деньги она тратила на свои нужды», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.