Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске раскрыли серию ночных краж в торговом центре

Женщина похищала деньги из касс.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске раскрыли серию ночных краж в торговом центре. Подозреваемой оказалась 24-летняя женщина. Она уже была судима за имущественные преступления. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С июля по октябрь женщина ночью проникала в отделы, когда охрана находилась в комнате отдыха. Она забирала деньги из кассовых лотков. Общая сумма ущерба составила 135 тысяч рублей.
«После освобождения из колонии женщина устроилась в один из магазинов. Это помогло ей изучить расположение бутиков. Деньги она тратила на свои нужды», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Для возмещения ущерба у нее изъяли мобильный телефон. На время разбирательств она находится под стражей.