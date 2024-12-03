В Хабаровске раскрыли серию ночных краж в торговом центре. Подозреваемой оказалась 24-летняя женщина. Она уже была судима за имущественные преступления. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С июля по октябрь женщина ночью проникала в отделы, когда охрана находилась в комнате отдыха. Она забирала деньги из кассовых лотков. Общая сумма ущерба составила 135 тысяч рублей.
«После освобождения из колонии женщина устроилась в один из магазинов. Это помогло ей изучить расположение бутиков. Деньги она тратила на свои нужды», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Для возмещения ущерба у нее изъяли мобильный телефон. На время разбирательств она находится под стражей.