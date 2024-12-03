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Верховный суд не рассмотрел жалобу Варламова* по статусу иноагента

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу блогера-иноагента Ильи Варламова*, в которой он требовал снятия с себя соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Варламову Илье Александровичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказала собеседница агентства.

Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.

По данным ведомства, Варламов* распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал поддержку от иностранных источников.

Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение.

Кроме того, в отношении Варламова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.