Верховный суд не рассмотрел жалобу Варламова* по статусу иноагента

«Варламову Илье Александровичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказала собеседница агентства.
Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.
По данным ведомства, Варламов* распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал поддержку от иностранных источников.
Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение.
Кроме того, в отношении Варламова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.