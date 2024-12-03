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Нетрезвый водитель сбил двух пешеходов в Светлогорске

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске водитель в состоянии опьянения совершил наезд на двух пешеходов, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось 2 декабря примерно в 9.00. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний водитель «Пежо» ехал по ул. Калинина райцентра и совершил наезд на двух пешеходов — 76-летнего мужчину и 77-летнюю женщину. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходы получили травмы. Пострадавших госпитализировали.