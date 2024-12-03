Нетрезвый водитель сбил двух пешеходов в Светлогорске

ДТП случилось 2 декабря примерно в 9.00. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний водитель «Пежо» ехал по ул. Калинина райцентра и совершил наезд на двух пешеходов — 76-летнего мужчину и 77-летнюю женщину. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



Пешеходы получили травмы. Пострадавших госпитализировали.