ДТП случилось 2 декабря примерно в 9.00. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний водитель «Пежо» ехал по ул. Калинина райцентра и совершил наезд на двух пешеходов — 76-летнего мужчину и 77-летнюю женщину. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеходы получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
Нетрезвый водитель сбил двух пешеходов в Светлогорске
3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске водитель в состоянии опьянения совершил наезд на двух пешеходов, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП случилось 2 декабря примерно в 9.00. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний водитель «Пежо» ехал по ул. Калинина райцентра и совершил наезд на двух пешеходов — 76-летнего мужчину и 77-летнюю женщину. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.