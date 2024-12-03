Блокадница передала мошенникам на Индустриальном проспекте 2,5 млн рублей

Неизвестные, представившиеся сотрудниками «Центрального банка» и ФСБ России, позвонили 85-летней женщине 18 июня. Злоумышленники завили пенсионерке о том, что ей якобы были разглашены персональные данные, и теперь на счетах происходят мошеннические действия. Для «обеспечения сохранности накоплений» мошенники убедили пожилую горожанку в доме на Индустриальном проспекте передать курьеру 2,5 млн рублей.