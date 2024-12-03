Автомобилистов просят пересесть на поезда из-за сползающей в море трассы Джубга — Сочи

Чтобы минимизировать нагрузку на поврежденный участок, для автомобилистов введена временная схема движения. Кроме того, водителей просят снижать скорость на проблемном участке.



По словам местных властей, в качестве альтернативного маршрута будет вскоре предложено Новороссийское шоссе, где необходимо провести расчистку и ремонт каждого участка для увеличения пропускной способности.



Мэр Сочи Андрей Прошунин также обратился к горожанам и туристам, предлагая возможность пересадки на пригородные поезда. Электрики позволят сэкономить время в пути, РЖД способны увеличить количество вагонов и скорректировать расписание.



«Понимаем, что временные неудобства усложняют ситуацию, но принимаемые меры необходимы для предотвращения постепенного разрушения трассы и обеспечения безопасности движения», — заявил Прошунин.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что на трассе Джубга — Сочи из-за оползня оказались повреждены подпорная стена и сама дорога. 27 ноября была изменена схема движения транспорта, и специалисты приступили к ремонту. Трасса сужена до двух полос в сторону Адлера.