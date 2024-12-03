Автомобилистов просят пересесть на поезда из-за сползающей в море трассы Джубга — Сочи

По словам мэра города Андрея Прошунина, специалисты уже установили первые восемь временных свай для сохранения склона. Работы ведутся круглосуточно, проектировщики разрабатывают долгосрочные решения для строительства дорожного полотна.
Чтобы минимизировать нагрузку на поврежденный участок, для автомобилистов введена временная схема движения. Кроме того, водителей просят снижать скорость на проблемном участке.
По словам местных властей, в качестве альтернативного маршрута будет вскоре предложено Новороссийское шоссе, где необходимо провести расчистку и ремонт каждого участка для увеличения пропускной способности.
Мэр Сочи Андрей Прошунин также обратился к горожанам и туристам, предлагая возможность пересадки на пригородные поезда. Электрики позволят сэкономить время в пути, РЖД способны увеличить количество вагонов и скорректировать расписание.
«Понимаем, что временные неудобства усложняют ситуацию, но принимаемые меры необходимы для предотвращения постепенного разрушения трассы и обеспечения безопасности движения», — заявил Прошунин.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что на трассе Джубга — Сочи из-за оползня оказались повреждены подпорная стена и сама дорога. 27 ноября была изменена схема движения транспорта, и специалисты приступили к ремонту. Трасса сужена до двух полос в сторону Адлера.