Понедельник стал самым аварийным днем недели в Самарской области

Полицейские рассказали о состоянии аварийности на дорогах Самарской области за прошедшую неделю. Так, с 25 ноября по 1 декабря самым аварийным днем недели стал понедельник. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
— На дорогах Самарской области за неделю произошло 61 ДТП, в которых погибли восемь человек, а еще 67 получили ранения, в их числе восемь детей, — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что причинами трагических ДТП стали различные нарушения правил дорожного движения пешеходами и водителями. Только в понедельник, 25 ноября, было зафиксировано 16 ДТП с пострадавшими, семь из них с участием пешеходов.
В самый аварийный день недели в Самаре трамвай сошел с рельсов, сбил пешехода и врезался в легковушку, а на трассе под Самарой два человека пострадали в ДТП с «Нивой» и грузовиком.