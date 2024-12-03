Первого в этом сезоне ёлочного браконьера поймали в Хабаровском крае

А ещё годом ранее удалось пресечь деятельность целой банды ёлочных браконьеров. Нелегальной заготовкой новогодних деревьев они занимались с 2013 года. Причём «работу» начинали ещё в ноябре. Расчёт был на то, что так рано инспекторам в голову не придёт ловить ёлочных лесорубов.