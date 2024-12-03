Первого в этом сезоне ёлочного браконьера поймали в Хабаровском крае

Первого в этом сезоне ёлочного браконьера задержали сотрудники полиции ОМВД России по району имени Лазо Хабаровского края. К ним поступила оперативная информация о том, что в лесном массиве происходит незаконная вырубка деревьев. Эта информация подтвердилась, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального управления МВД России.
В одном из лесничеств полицейские обнаружили факт незаконной вырубки деревьев. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. В ходе расследования оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель села Святогорье, ранее не имевший судимостей.
Выяснилось, что злоумышленник без разрешения срубил 21 дерево в одном из лесничеств. Он специально выбирал макушки пихт. Незаконно спиленные хвойные деревья он планировал подарить своим родственникам на Новый год. Работал подозреваемый в нелегальной заготовке хвойных так усердно, что повредил две ножовки.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до четырёх лет.
В настоящее время автомобиль, инструмент и спиленные деревья изъяты и находятся на ответственном хранении. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, два года назад в пригороде Хабаровска впервые задержали даму-ёлочного браконьера. Она попыталась уверить инспекторов, что за новогодним деревом отправилась в федеральный заказник, чтобы порадовать своих многочисленных детей.
А ещё годом ранее удалось пресечь деятельность целой банды ёлочных браконьеров. Нелегальной заготовкой новогодних деревьев они занимались с 2013 года. Причём «работу» начинали ещё в ноябре. Расчёт был на то, что так рано инспекторам в голову не придёт ловить ёлочных лесорубов.