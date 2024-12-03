В Азербайджане произошел еще один взрыв

Ранее сегодня аналогичный инцидент произошел в городе Сумгаите в 30 км от Баку. В одной из квартир пятиэтажного дома на территории 13-го микрорайона произошел взрыв газа. Позже пресс-служба Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана сообщила, что три человека были госпитализированы с ожогами, состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных — средней тяжести.