В Азербайджане произошел еще один взрыв

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Абшеронском районе Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
«Утром на горячую линию МЧС поступила информация о взрыве в частном жилом доме в поселке Новханы Абшеронского района. Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов двоих пострадавших», — сообщили в ведомстве.
В МЧС добавили, что оба пострадавших, мужчина и женщина, получили различные травмы и были госпитализированы.
Ранее сегодня аналогичный инцидент произошел в городе Сумгаите в 30 км от Баку. В одной из квартир пятиэтажного дома на территории 13-го микрорайона произошел взрыв газа. Позже пресс-служба Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана сообщила, что три человека были госпитализированы с ожогами, состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных — средней тяжести.