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В Воронежской области «ГАЗель» вылетела в кювет, пострадал пенсионер

Авария произошла в Верхнемамонском районе.

Источник: пресс-служба региональной полиции

По предварительным данным, вчера, 2 декабря, на 3 км автодороги «Верхний Мамон — Гороховка — Ольховатка» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Около 8:00 «ГАЗель», за рулем которой находился 66-летний житель Верхнемамонского района, вылетела в кювет, так как водитель не справился с управлением. В результате аварии автомобилиста с телесными повреждениями увезли в больницу.

— Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — уточнили в полиции.