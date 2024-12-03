В суд направлено дело о гибели штукатура, упавшего в шахту лифта в Прикамье

Дело о гибели работника-штукатура, который упал в шахту лифта в Пермском крае, рассмотрят в суде, сообщает СУ СКР региона.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в деревне Кондратово возле Перми в августе 2023 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что государственная инспекция труда начала проверку из-за гибели одного из рабочих, который рухнул в шахту лифта с третьего этажа на объекте.
После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как сообщило СУ СКР по Пермскому краю, расследование дела в отношении производителя работ коммерческой организации было завершено.
«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю утром 3 декабря.