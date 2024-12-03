В суд направлено дело о гибели штукатура, упавшего в шахту лифта в Прикамье

Речь идёт о происшествии, которое случилось в деревне Кондратово возле Перми в августе 2023 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что государственная инспекция труда начала проверку из-за гибели одного из рабочих, который рухнул в шахту лифта с третьего этажа на объекте.