На трассе Самара — Оренбург перевернулся автомобиль

Информация о происшествии поступила на пульт оперативных служб в 16:35 (MSK+1). К месту выехали пожарно-спасательное подразделение пожарной части № 105, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Выяснилось, что в результате аварии пострадал водитель, он был госпитализирован в Нефтегорскую районную больницу.