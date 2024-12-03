В Москве по делу о мошенничестве задержан бизнесмен из Новосибирска

Вчера в Москве был задержан 39-летний директор коммерческой организации из Новосибирска. Его подозревают в хищении крупной суммы денег путем мошенничества, сообщает «АиФ — Новосибирск».
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, в 2022 году фирма подозреваемого заключила договор с федеральным казенным учреждением на поставку 25 многофункциональных устройств общей стоимостью более 340 тысяч рублей.
По предварительным данным, после получения авансового платежа бизнесмен не предпринимал никаких действий по закупке и поставке техники.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Москве. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
На данный момент проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что полиция изъяла у таксиста из Новосибирска более 970 граммов запрещенного вещества.