В Саратове в жилом доме обрушился лестничный пролет

«Следственным отделом по Заводскому району города Саратова по результатам проверки размещенных в СМИ сведений возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.