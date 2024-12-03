В Саратове в жилом доме обрушился лестничный пролет

Об этом 3 декабря сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Саратовской области.
«Следственным отделом по Заводскому району города Саратова по результатам проверки размещенных в СМИ сведений возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Там уточнили, что пролет обрушился в аварийном доме в 1-м Кавказском тупике.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося и работают над тем, чтобы дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за этот дом.
На кадрах регионального СК с места происшествия видно, что пролет обрушился на первом этаже над спуском в подвал, который завалило обломками ступеней и кирпичей.
Ранее, 3 октября, в школе в городе Королев в Московской области во время занятий обрушился подвесной потолок. О пострадавших не сообщалось. Региональная прокуратура начала проверку происшествия.