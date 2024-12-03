В Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя

Ранее, 9 ноября, мужчина избил и затоптал до смерти знакомого в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Уточняется, что напавший нанес не менее 10 ударов ногами по телу и голове знакомого на почве злости и личной неприязни, а также прыгнул на него. В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице. Дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).