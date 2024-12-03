В Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя

«Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 30 ноября в подсобном помещении продуктового магазина. Подозреваемый избил оппонента, а затем задушил его из-за кражи алкоголя.
Согласно данным ведомства, в ближайшее время фигуранту предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
Ранее, 9 ноября, мужчина избил и затоптал до смерти знакомого в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Уточняется, что напавший нанес не менее 10 ударов ногами по телу и голове знакомого на почве злости и личной неприязни, а также прыгнул на него. В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице. Дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).