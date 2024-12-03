Мгновенный бумеранг: Под Ростовом женщина во время кражи выпрыгнула с балкона подруги и сломала позвонок

В Ростовской области местная жительница теперь точно верит в карму и закон бумеранга. Она получила серьезную травму, испугавшись, что ее застукают на месте преступления.
Дончанка украла украшения стоимостью, превышающей 80 тысяч рублей Оксана ЗУЙКО.
КИЛО ПЕЧЕНИ И УКРАШЕНИЯ.
По словам местных жителей, 30-летняя Марина дружила с Еленой. Женщины ходили, друг к другу в гости, делились секретами и вместе отмечали праздники. Елена была более благополучной в финансовом плане.
Дело в том, что Марина — в разводе. Ей приходится самой воспитывать сына и дочь дошкольного возраста. Молодой маме хотелось и себя побаловать, и детей. Но денег вечно не хватало. Тогда, вероятно, она и решилась на кражу. Знала, когда подруги не будет дома. Более того, у нее был даже ключ от квартиры подруги.
Жительница села без проблем попала в чужой дом пока Елена отдыхала с компанией на пикнике. Она неспешно изучила содержимое холодильника, забрав из него килограмм говяжьей печени стоимостью в 500 рублей. Потом стала перебирать содержимое шкатулки с украшениями. Оттуда взяла две золотых цепочки, подвеску в виде знака зодиака, несколько серебряных и золотых колец, а также серьги. Общая стоимость украшений составила 83 тысячи рублей.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию Алексей БУЛАТОВ.
ЕЩЕ ПОВЕЗЛО.
Упаковав все в сумку, Елена вдруг услышала, как в дверной замок вставили ключ. Было ясно: подруга вернулась домой раньше времени.
— Я так испугалась, что выпрыгнула с балкона, — расскажет уже на допросе не званная гостья.
Впрочем, Елена испугалась ничуть не меньше. Дело в том, что она не смогла открыть дверь и сразу поняла почему: с обратной стороны в замке был вставлен ключ.
— Мне стало ясно, что внутри кто-то есть. Еще и в прихожей горел свет, хотя я все выключала, — скажет позже криминалистам женщина.
Елена не стала рисковать, и пошла ночевать к друзьям. Мария же тем временем кое-как добралась до дома. У нее сильно болела спина. Как потом выяснится, женщина при падении сломала позвонок в поясничном отделе.
— Ей еще повезло. Иногда травмы спины могут привести к инвалидности, — говорят специалисты.
В суде вину обвиняемой признали Алексей ФОКИН (фото).
ДВА ГОДА УСЛОВНО.
Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, Елена утром вернулась домой и поняла, что ее обокрали. Женщина написала заявление в полицию.
Вычислить, кто это сделал, оказалось нетрудно. Марина везде оставила свои отпечатки пальцев, а к уликам приобщили еще и ее сломанный ноготь.
Как сообщил «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» старший помощник прокурора Белокалитвинского района Артем Злобин, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Дончанка во всем призналась.
— При вынесении приговора суд учел, что раньше Марина не была судима, а на ее иждивении двое детей. В итоге женщину признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
Украшения, которые Марина не успела продать, после суда вернули владелице.