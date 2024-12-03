Мгновенный бумеранг: Под Ростовом женщина во время кражи выпрыгнула с балкона подруги и сломала позвонок

Дело в том, что Марина — в разводе. Ей приходится самой воспитывать сына и дочь дошкольного возраста. Молодой маме хотелось и себя побаловать, и детей. Но денег вечно не хватало. Тогда, вероятно, она и решилась на кражу. Знала, когда подруги не будет дома. Более того, у нее был даже ключ от квартиры подруги.