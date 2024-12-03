Разлив нефтепродуктов ликвидировали после ЧП с теплоходом «Джульетта» в Большой Невке

В ночь на 2 декабря у пристани на Выборгской набережной, что у дома 45 в Петербурге, затонул пассажирский теплоход «Джульетта». Известно, что незадолго до происшествия судно временно находилось на причале. Никто не пострадал, кроме транспорта и окружающей среды. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов. Там установили боновые ограждения, а отдельные пятна обработали активной пеной. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.