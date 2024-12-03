Разлив нефтепродуктов ликвидировали после ЧП с теплоходом «Джульетта» в Большой Невке

В ночь на 2 декабря у пристани на Выборгской набережной, что у дома 45 в Петербурге, затонул пассажирский теплоход «Джульетта». Известно, что незадолго до происшествия судно временно находилось на причале. Никто не пострадал, кроме транспорта и окружающей среды. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов. Там установили боновые ограждения, а отдельные пятна обработали активной пеной. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— 3 декабря разлив нефтепродуктов ликвидировали, — рассказали в ведомстве.
Судя по опубликованным кадрам, после ЧП водный транспорт полностью скрылся под водой. Однако сегодня его подняли на поверхность.
Напомним, в середине ноября стало известно, что на скамье подсудимых окажется капитан катера, который устроил для пассажиров опасную прогулку по Неве. На борту его судна находились пять человек. Они хотели насладиться разводными мостами, однако сильно рисковали, поскольку их водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения.