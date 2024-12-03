Купившего наркотик жителя Самары оштрафовали на 15 тысяч рублей

За незаконное приобретение наркотика суд наказал самарца уголовным штрафом 15 000 рублей. Исполнением решения суда занялись сотрудники отделениясудебных приставов Октябрьского района Самары. Пристав предупредил самарца, что в случае неуплаты штрафа наказание может быть ужесточено вплоть до отправки в колонию. Кроме того, пристав вынес постановление о о взыскании с самарца исполнительского сбора.