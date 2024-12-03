Купившего наркотик жителя Самары оштрафовали на 15 тысяч рублей

Житель Самары, находясь на работе, воспользовался чужим телефоном и заказал у неустановленного лица один пакетик наркотика. Оплатив «покупку» самаркц получил координаты тайника-закладки с наркотой, и в обед отправился за «заказом».
Однако воспользоваться наркотиком самарцу не удалось — он был задержан полицейскими, когда забирал наркотик.
За незаконное приобретение наркотика суд наказал самарца уголовным штрафом 15 000 рублей. Исполнением решения суда занялись сотрудники отделениясудебных приставов Октябрьского района Самары. Пристав предупредил самарца, что в случае неуплаты штрафа наказание может быть ужесточено вплоть до отправки в колонию. Кроме того, пристав вынес постановление о о взыскании с самарца исполнительского сбора.
Самарец, впечатлённый словами пристава о возможной отправки в места лишения свободы, оплатил и уголовный штраф, и исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.