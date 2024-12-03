Порт-Сент-Луси
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курганской области сотрудника больницы осудили за гибель пациента

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек — РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам принудительных работ сотрудника межрайонной больницы № 8 в городе Щучье Курганской области, по вине которого при пожаре погиб пациент, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Источник: © РИА Новости

По данным прокуратуры, в 2022 году обвиняемый, являясь лицом, ответственным за пожарную безопасность в межрайонной больнице № 8, дал указание сотрудникам отключить соответствующий шлейф на пульте системы пожарной сигнализации, мотивируя это ложными срабатываниями. В результате в октябре 2022 года при пожаре в палате терапевтического отделения и несвоевременного оповещения людей от отравления продуктами горения погиб пациент.

«На основании представленных государственным обвинителем доказательств Щучанский районный суд вынес приговор в отношении ответственного должностного лица медучреждения. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 2 года», — говорится в сообщении.

Фигурант признан виновным по части 2 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Приговор не вступил в законную силу, добавляет прокуратура.

пожары
несчастный случай