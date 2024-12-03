Автомобилистка, обвиняемая в смерти 18-летнего парня в Самаре, не явилась в суд

Ранее экспертиза установила, что у автомобилистки была возможность затормозить, но она этого не сделала. На прошлом заседании защита сделала упор на том, что Екатерина Стародубцева спасает животных и жертвует деньги ветклинике. В тот злополучный день она якобы торопилась в приют для животных. Поэтому, когда увидела, что светофор начал мигать желтым, решила не тормозить.