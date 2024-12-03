Автомобилистка, обвиняемая в смерти 18-летнего парня в Самаре, не явилась в суд

Во вторник, 3 декабря 2024 года, в Октябрьском районном суде Самары должно было состояться четвертое заседание по громкому делу о смертельном ДТП. Обвиняемой проходит Екатерина Стародубцева. Предполагалось, что сегодня ей вынесут приговор за гибель 18-летнего Кирилла Сухова, но женщина не явилась в суд.
«Адвокат объяснил это тем, что Екатерина Стародубцева заболела. Он попросил перенести заседание. Судья признал неявку неуважительной и вынес решение о принудительном приводе ответчицы на следующее заседание. Оно назначено на 5 декабря», — передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.
Напомним, ДТП произошло 7 июля 2024 года на Московском шоссе в Самаре. Екатерина Стародубцева двигалась на автомобиле BMW в сторону проспекта Масленникова. Она проехала на красный сигнал светофора и сбила 18-летнего Кирилла Сухова, который пересекал дорогу по «зебре» на велосипеде. Парень, который только вышел работать курьером, скончался в больнице.
Ранее экспертиза установила, что у автомобилистки была возможность затормозить, но она этого не сделала. На прошлом заседании защита сделала упор на том, что Екатерина Стародубцева спасает животных и жертвует деньги ветклинике. В тот злополучный день она якобы торопилась в приют для животных. Поэтому, когда увидела, что светофор начал мигать желтым, решила не тормозить.