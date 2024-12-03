В Кузбассе ребенок выпал из кабины подъемника

Третьего декабря в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как ребенок выпадает из кабины подъемника и катится вниз. Взрослые бегут вслед за ним и подхватывают его. О состоянии ребенка не сообщается. Как пишет автор поста, инструктор преждевременно открыла колпак и защитную рамку подъемника и стала подталкивать ребенка скорее выйти. В итоге малыш выскользнул из кресла. Как сообщили в СУ СК России, работники канатной дороги вызвали спасателей на место происшествия.
«По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве добавили, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.