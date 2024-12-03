Ребенок поскользнулся и упал в лестничный пролет между перилами в доме в Петербурге

Сегодня, 3 декабря, в парадной дома на 1-й Красноармейской улице пострадал ребенок. По предварительной информации, он поскользнулся и упал в лестничный пролет между перилами. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.