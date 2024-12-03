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Ребенок поскользнулся и упал в лестничный пролет между перилами в доме в Петербурге

Из-за ЧП в Адмиралтейском районе стражи правопорядка начали проверку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 декабря, в парадной дома на 1-й Красноармейской улице пострадал ребенок. По предварительной информации, он поскользнулся и упал в лестничный пролет между перилами. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.

— Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку. Сотрудники выяснят все обстоятельства случившегося, а также оценят соблюдение управляющей компании требований жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного дома, — говорится в сообщении.

В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно. Информация уточняется.

Ранее SPB.KP.RU сообщал, что накануне неизвестный сбил 11-летнюю девочку, которая переходила пешеходный переход в Пушкине, и бросил ее на дороге. Пострадавшей потребовалась помощь медиков — ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция устанавливает личность лихача и намерена его задержать, чтобы привлечь к ответственности.

несчастный случай