Ребенок поскользнулся и упал в лестничный пролет между перилами в доме в Петербурге

Сегодня, 3 декабря, в парадной дома на 1-й Красноармейской улице пострадал ребенок. По предварительной информации, он поскользнулся и упал в лестничный пролет между перилами. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.
— Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку. Сотрудники выяснят все обстоятельства случившегося, а также оценят соблюдение управляющей компании требований жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного дома, — говорится в сообщении.
В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно. Информация уточняется.
Ранее SPB.KP.RU сообщал, что накануне неизвестный сбил 11-летнюю девочку, которая переходила пешеходный переход в Пушкине, и бросил ее на дороге. Пострадавшей потребовалась помощь медиков — ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция устанавливает личность лихача и намерена его задержать, чтобы привлечь к ответственности.