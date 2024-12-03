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50-килограммовую бомбу времен Александра II нашли в центре Питера

В Александровском парке Санкт-Петербурга обнаружили бомбу времен императора Александра II. Возможно, она пролежала бы в земле еще большое количество лет, если бы не начавшиеся строительные работы.

Источник: Российская газета

Именно тогда и заметили какой-то странный предмет, похожий на старый боеприпас. Сразу же сообщили в правоохранительные органы.

На место выехали сотрудники Росгвардии. За дело взялись специалисты-взрывотехники. Они идентифицировали находку, как неразорвавшуюся 50-килограммовую бомбу в свинцовой оболочке. И датировали ее 1867 годом. Как и при каких обстоятельствах боеприпас попал сюда — не сообщается.

Бомбу вывезли на полигон, где и обезвредили. Кстати, «Родина» недавно писала о подобном ЧП. При реставрации собора Петра и Павла в Петергофе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Неразорвавшийся боеприпас находился внутри кирпичного свода юго-западного шатра. Его также уничтожили.

МЧС