50-килограммовую бомбу времен Александра II нашли в центре Питера

На место выехали сотрудники Росгвардии. За дело взялись специалисты-взрывотехники. Они идентифицировали находку, как неразорвавшуюся 50-килограммовую бомбу в свинцовой оболочке. И датировали ее 1867 годом. Как и при каких обстоятельствах боеприпас попал сюда — не сообщается.