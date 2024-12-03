«Почта России» не согласилась с предписанием ФАС

Как поясняла ФАС, только в информационной системе «Почты России» есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции на доставку писем от органов власти в электронном виде. Почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан был предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена, однако компания не включила в типовую форму такого договора услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде.