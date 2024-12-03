«Почта России» не согласилась с предписанием ФАС

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. «Почта России» не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по недискриминационному доступу к ее информационной системе, продолжит отстаивать свою позицию в рамках антимонопольного дела и в суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник ФАС сообщила, что «Почта России» нарушила закон о защите конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. Компании выдано предписание об устранении нарушения.
«Позиция “Почты России” не совпадает с позицией ФАС, компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде. Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает “Почту” предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого», — сказали в «Почте России».
Как поясняла ФАС, только в информационной системе «Почты России» есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции на доставку писем от органов власти в электронном виде. Почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан был предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена, однако компания не включила в типовую форму такого договора услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде.