В Ростовской области задержали браконьеров с уловом рыбы на 3,5 млн рублей

— Рыбаки пытались скрыться, но их лодки остановили. Во время обыска было изъято 400 метров незаконных сетей, а также более 1 тонны рыбы частиковых видов, среди которой находились и краснокнижные особи стерляди, — уточнили в ПУ ФСБ России по Ростовской области.