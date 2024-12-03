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В Ростовской области задержали браконьеров с уловом рыбы на 3,5 млн рублей

Четверых нарушителей с уловом краснокнижной рыбы поймали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали браконьеров с уловом рыбы, в том числе краснокнижной, на 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по донскому региону.

Как уточнили в ведомстве, четырех нарушителей на двух лодках заметили на реке Гирло Большая Кутерьма, в районе Донского природного парка Азовского района.

— Рыбаки пытались скрыться, но их лодки остановили. Во время обыска было изъято 400 метров незаконных сетей, а также более 1 тонны рыбы частиковых видов, среди которой находились и краснокнижные особи стерляди, — уточнили в ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Сейчас в отношении задержанных возбуждены административные дела, в том числе, за неповиновение требованию сотрудников органов федеральной службы безопасности. Проводится расследование.

Напомним, в ноябре на береговой полосе Таганрогского залива задержали браконьера с уловом на 2 млн рублей.