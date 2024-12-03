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Радар почти не видит: В центральной части Молдовы обнаружен еще один беспилотник — дорогостоящая техника опять не сработала

Недалеко от села Подгорены Оргеевского района был найден беспилотный летальный аппарат.

Источник: Politia RM

Национальная полиция сообщает, что сегодня утром, 3 декабря, недалеко от села Подгорены Оргеевского района был найден беспилотный летальный аппарат.

"Информация была незамедлительно передана компетентным органам, и доступ граждан в зону падения дрона был ограничен.

На месте происшествия находятся все специализированные службы, а сотрудники техническо-взрывного отдела Центра технико-криминалистических исследований проведут комплексное расследование беспилотного летательного аппарата", — говорится в сообщении полиции.