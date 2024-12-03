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Убийство парня в день свадьбы: аким Акмолинской области озвучил новые подробности

Возбуждено дело по по статье 99 «Убийство» УК РК.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК сообщил подробности трагического инцидента, произошедшего месяц назад в одном из ночных развлекательных заведений региона, в результате которого погиб 22-летний житель села Красный Яр, передает BaigeNews.kz.

По словам Ахметжанова, виновный в смерти молодого человека был задержан, и его действия квалифицированы по статье 99 «Убийство» УК РК.

«В настоящее время он находится под стражей в СИЗО, и проводится досудебное расследование. Ещё шесть человек будут привлечены к ответственности по статье “Беспорядки” как сообщники», — рассказал Ахметжанов.

В Акмолинской области в рамках досудебного расследования также проверяется соответствие ночных учреждений санитарным требованиям и требованиям безопасности.

Напомним, трагедия произошла 12 ноября текущего года в селе Красный-яр Акмолинской области. В день, когда 22-летний погибший должен был заключить брак.