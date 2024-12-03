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Автомобиль с двумя мужчинами провалился под лед на Братском водохранилище

Тела погибших достали местные жители.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье машина провалилась под лед в 50 метрах от берега Братского водохранилища. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.

— Водитель и пассажир не смогли спастись. Погибшие проигнорировали запрещающие знаки. Тела 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители, — сообщают в ведомстве.

Мужчин спасти не удалось. ГУ МЧС по Иркутской области.

В это время напомним, что необходимо быть крайне осторожным около водоемов. Строго запрещено выезжать на лед вне оборудованных мест. Также стоит обращать внимание на запрещающие знаки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сторож погиб на пожаре в Иркутске. 2 декабря 2024 на улице Братской пламя охватило сторожку из-за короткого замыкания электропроводки. Возраст и личность погибшего на данный момент неизвестны, полицейские уточняют информацию.