Автомобиль с двумя мужчинами провалился под лед на Братском водохранилище

В Приангарье машина провалилась под лед в 50 метрах от берега Братского водохранилища. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— Водитель и пассажир не смогли спастись. Погибшие проигнорировали запрещающие знаки. Тела 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители, — сообщают в ведомстве.
Мужчин спасти не удалось. ГУ МЧС по Иркутской области.
В это время напомним, что необходимо быть крайне осторожным около водоемов. Строго запрещено выезжать на лед вне оборудованных мест. Также стоит обращать внимание на запрещающие знаки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сторож погиб на пожаре в Иркутске. 2 декабря 2024 на улице Братской пламя охватило сторожку из-за короткого замыкания электропроводки. Возраст и личность погибшего на данный момент неизвестны, полицейские уточняют информацию.