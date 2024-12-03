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В ходе протеста в ночь на вторник в Грузии задержали 34 человека

В ходе акции оппозиции во вторник ночью в Грузии задержали 34 человека.

Источник: © РИА Новости

ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Грузии за ночь задержали 34 участника протеста у здания парламента в центре Тбилиси, сообщает пресс-служба грузинского МВД.

«(На митинге у парламента Грузии ночью) задержаны 34 человека за административные правонарушения», — говорится в сообщении.

В министерстве также подтвердили, что за ту же ночь пострадали 12 полицейских. По данным минздрава Грузии, во время митинга 2—3 декабря за медицинской помощью обратились 26 человек, среди них трое сотрудников полиции.

Ранее МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

Очередные выступления оппозиции начались в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.