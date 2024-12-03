В ходе протеста в ночь на вторник в Грузии задержали 34 человека

ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Грузии за ночь задержали 34 участника протеста у здания парламента в центре Тбилиси, сообщает пресс-служба грузинского МВД.
«(На митинге у парламента Грузии ночью) задержаны 34 человека за административные правонарушения», — говорится в сообщении.
В министерстве также подтвердили, что за ту же ночь пострадали 12 полицейских. По данным минздрава Грузии, во время митинга
Ранее МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.
Очередные выступления оппозиции начались в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.