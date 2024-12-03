Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанин продал знакомой 3,5 грамма наркотиков: его будут судить

Крымчанин продал знакомой 3,5 грамма наркотиков и пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Сакском районе Крыма местного жителя обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в августе. Обвиняемый находился в одном из сел Сакского района. Крымчанин продал своей знакомой более 3,5 грамма каннабиса.

«Незаконные действия мужчины выявлены и пресечены сотрудниками органов внутренних дел», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Крымчанин признал свою вину.

«Уголовное дело направлено в Сакский районный суд», — говорится в сообщении.