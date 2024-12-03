Крымчанин продал знакомой 3,5 грамма наркотиков: его будут судить

В Сакском районе Крыма местного жителя обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел в августе. Обвиняемый находился в одном из сел Сакского района. Крымчанин продал своей знакомой более 3,5 грамма каннабиса.
«Незаконные действия мужчины выявлены и пресечены сотрудниками органов внутренних дел», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Крымчанин признал свою вину.
«Уголовное дело направлено в Сакский районный суд», — говорится в сообщении.