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В Омске суд вынес приговор заключенному, захватившего в заложницы медсестру

Ранее омич неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Омский суд вынес приговор мужчине, который во время отбывания срока в колонии захватил в заложницы медсестру. Таким образом он пытался добиться смягчения приговора, однако теперь его срок увеличился.

Согласно материалам дела, 3 августа 2023 года неоднократно судимый омич, отбывая очередное наказание в колонии, в помещении медчасти № 10 ФКУЗ МСЧ-55 УФСИН России по Омской области захватил в заложницы медсестру.

Осужденный угрожал женщине лезвием канцелярского ножа. Работница медчасти находилась в заложницах в течение трех часов.

«Мужчина высказывал требования о необходимости повторного рассмотрения вопроса о замене ему неотбытой части наказания более мягким видом», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На омича завели еще одно уголовное дело. На этот раз за захват заложников. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.