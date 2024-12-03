В Омске суд вынес приговор заключенному, захватившего в заложницы медсестру

На омича завели еще одно уголовное дело. На этот раз за захват заложников. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.