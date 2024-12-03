В Омске суд вынес приговор заключенному, захватившего в заложницы медсестру

Омский суд вынес приговор мужчине, который во время отбывания срока в колонии захватил в заложницы медсестру. Таким образом он пытался добиться смягчения приговора, однако теперь его срок увеличился.
Согласно материалам дела, 3 августа 2023 года неоднократно судимый омич, отбывая очередное наказание в колонии, в помещении медчасти № 10 ФКУЗ МСЧ-55 УФСИН России по Омской области захватил в заложницы медсестру.
Осужденный угрожал женщине лезвием канцелярского ножа. Работница медчасти находилась в заложницах в течение трех часов.
«Мужчина высказывал требования о необходимости повторного рассмотрения вопроса о замене ему неотбытой части наказания более мягким видом», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
На омича завели еще одно уголовное дело. На этот раз за захват заложников. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.