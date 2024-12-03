СМИ назвали причину разрыва кабеля в Финляндии

Повреждение кабеля в Вихти произошло в понедельник и было устранено во вторник в 8 утра (9 мск), уточняет издание. Компания не проинформировала об этом инциденте, поскольку он не оказал влияния на услуги связи. Elisa при этом не сообщила, каким образом произошло повреждение кабеля в Эспоо.