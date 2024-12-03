СМИ назвали причину разрыва кабеля в Финляндии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Один из разрывов интернет-кабеля между Финляндией и Швецией произошел не из-за диверсии, его случайно перерезал экскаватор, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat со ссылкой на телекоммуникационную компанию Elisa.
Пресс-служба шведского управления связи и телекоммуникаций сообщила, что произошли два разрыва кабеля сети телекоммуникационной компании GlobalConnect. Кабель поврежден на территории Финляндии в Эспоо и Вихти. Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин сообщил, что повреждения могли произойти из-за диверсии.
«Директор по безопасности (телекоммуникационной — ред.) компании Elisa Яакко Валлениус рассказал, что повреждение кабеля в Вихти не было диверсией. По его словам, экскаватор, проводивший работы с кабелем, случайно перерезал его», — говорится в материале.
Повреждение кабеля в Вихти произошло в понедельник и было устранено во вторник в 8 утра (9 мск), уточняет издание. Компания не проинформировала об этом инциденте, поскольку он не оказал влияния на услуги связи. Elisa при этом не сообщила, каким образом произошло повреждение кабеля в Эспоо.