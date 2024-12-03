Ребенка без признаков жизни вынесли из горящей квартиры в Нижнем Новгороде

Напомним, что страшная авария произошла возле Зеленого города в Нижегородской области — здесь в ДТП пострадали пять детей, еще один ребенок погиб. Как удалось установить, в момент происшествия 16-летний водитель был пьян. При этом у него не было водительских прав на управление автомобилем.