Ребенка без признаков жизни вынесли из горящей квартиры в Нижнем Новгороде

Ужасный пожар произошёл в Нижнем Новгороде утром 3 декабря. Из горящей квартиры была спасена женщина с двумя детьми, ещё одного ребёнка обнаружил внутри без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На место событий незамедлительно прибыли пожарные. Они увидели, что огонь полыхал в квартире на шестом этаже в доме № 78а на проспекте Молодежном.
Пламя угрожало жизни семьи, проживающей в квартире, и было принято решение эвакуировать их с помощью выдвижной автолестницы. Спасти удалось женщину и двоих детей.
В жилье без признаков жизни был обнаружен еще один ребенок, его вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи. Сейчас за жизнь малыша борются врачи.
Напомним, что страшная авария произошла возле Зеленого города в Нижегородской области — здесь в ДТП пострадали пять детей, еще один ребенок погиб. Как удалось установить, в момент происшествия 16-летний водитель был пьян. При этом у него не было водительских прав на управление автомобилем.