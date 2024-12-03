Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве задержали мошенников, похищавших деньги через криптоматы

Полиция задержала в Москве злоумышленников, которые установили более 20 криптоматов в российских регионах и заставляли граждан переводить деньги на их криптокошельки. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Freepik

«Предположительно, от действий аферистов пострадали свыше 150 человек», — говорится в сообщении.

Волк рассказала, что лидер группировки, уроженец Украины, забирал из криптоматов внесенные гражданами наличные, приносил их в обменный пункт, где ему зачисляли криптовалюту на эквивалентную сумму, а потом переводил часть средств его кураторам на Украине.

Она добавила, что против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Одного фигуранта заключили под стражу, а остальным избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, отметила представитель МВД.

Криптоматы (или биткоин-терминалы) — это своеобразные банкоматы, с той лишь разницей, что вместо рублей или долларов через них можно получить биткоины или другую криптовалюту.

Ранее в Санкт-Петербурге суд признал виновными в мошенничестве группу мужчин, которые обманом похитили более 55 млн руб. у 45 граждан под предлогом инвестирования средств в акции и криптовалюту.