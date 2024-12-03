В Москве задержали мошенников, похищавших деньги через криптоматы

«Предположительно, от действий аферистов пострадали свыше 150 человек», — говорится в сообщении.
Волк рассказала, что лидер группировки, уроженец Украины, забирал из криптоматов внесенные гражданами наличные, приносил их в обменный пункт, где ему зачисляли криптовалюту на эквивалентную сумму, а потом переводил часть средств его кураторам на Украине.
Она добавила, что против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Одного фигуранта заключили под стражу, а остальным избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, отметила представитель МВД.
Ранее в Санкт-Петербурге суд признал виновными в мошенничестве группу мужчин, которые обманом похитили более 55 млн руб. у 45 граждан под предлогом инвестирования средств в акции и криптовалюту.