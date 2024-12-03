В Москве задержали мошенников, похищавших деньги через криптоматы

Волк рассказала, что лидер группировки, уроженец Украины, забирал из криптоматов внесенные гражданами наличные, приносил их в обменный пункт, где ему зачисляли криптовалюту на эквивалентную сумму, а потом переводил часть средств его кураторам на Украине.