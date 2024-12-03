На Камчатке глава города получил условный срок за хулиганство

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек — РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил главу города Елизово, второго по величине города полуострова, к 3 годам условно за хулиганство, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.
Речь идет об Артеме Гаглошвили — депутате и главе Елизовского городского поселения. Он был избран на эту должность 30 ноября 2023 года на сессии собрания депутатов этого населенного пункта. Гаглошвили сменил на этом посту Олега Мартынюка, который в сентябре 2023 года ушел по собственному желанию. 7 февраля 2024 года Гаглошвили исключили из партии «Единая Россия» за подрыв авторитета органов власти. Решение политсовета об этом было принято после того, как 1 февраля он был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.
«Следствием и судом установлено, что в период с 22 на 23 июля 2023 года, находясь в общественном месте, он из хулиганских побуждений применил насилие и нанес рукой множественные удары по голове мужчине. Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком три года с испытательным сроком четыре года», — говорится в сообщении.
Город Елизово — второй по величине населенный пункт на Камчатке. В нем проживают более 36 тысяч человек.