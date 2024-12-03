На Камчатке глава города получил условный срок за хулиганство

Речь идет об Артеме Гаглошвили — депутате и главе Елизовского городского поселения. Он был избран на эту должность 30 ноября 2023 года на сессии собрания депутатов этого населенного пункта. Гаглошвили сменил на этом посту Олега Мартынюка, который в сентябре 2023 года ушел по собственному желанию. 7 февраля 2024 года Гаглошвили исключили из партии «Единая Россия» за подрыв авторитета органов власти. Решение политсовета об этом было принято после того, как 1 февраля он был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.