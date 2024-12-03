Убивших украинских баскетболистов подростков осудили в Германии: подробности дела

Ими оказались четыре молодых человека в возрасте от 14 до 16 лет. Они уже предстали перед судом в Эссене. Двое обвиняемых имеют гражданство Сирии, один — гражданин Турции, а четвертый обладал одновременно гражданством Греции и Германии.