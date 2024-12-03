Убивших украинских баскетболистов подростков осудили в Германии: подробности дела

Суд в немецком городе Эссен вынес приговоры четырем фигурантам уголовного дела об убийстве украинских баскетболистов. Об этом сообщает местная пресса.
В феврале 2024 года в немецком городе Оберхаузен украинские баскетболисты Артем Козаченко и Владимир Ермаков повздорили с группой подростков. Последние окружили 17-летнего и 18-летнего украинцев, когда те вышли из автобуса с намерением пересесть на поезд в Дюссельдорф.
Издание «Зеркало недели» сообщало, что агрессивно настроенным молодым людям могли не понравились украинские лозунги спортсменов. Сами баскетболисты в Дюссельдорфе выступали за местный клуб ART Giants (U-19).
Напавшие подростки достали во время драки ножи. В результате потасовки баскетболист Ермаков скончался на месте происшествия, а Козаченко умер в медицинском учреждении. Вскоре полиция задержала подозреваемых в совершении преступления.
Ими оказались четыре молодых человека в возрасте от 14 до 16 лет. Они уже предстали перед судом в Эссене. Двое обвиняемых имеют гражданство Сирии, один — гражданин Турции, а четвертый обладал одновременно гражданством Греции и Германии.
Версия, что нападавшим не понравились лозунги или украинское гражданство потерпевших, не получила подтверждения в суде. В процессе следствия удалось установить, что подростки просто собирались на кого-то напасть, и в этот момент им подвернулись молодые баскетболисты.
Суд приговорил молодых людей к длительным срокам лишения свободы от 8,5 до 10 лет. Но пока приговор еще не вступил в законную силу и у обвиняемых есть возможность его обжаловать.