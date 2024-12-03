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На Братском водохранилище утонули два человека, провалившись под лед на автомобиле

Тела двоих рыбаков подняли со дна Братского водохранилища. Мужчины погибли, провалившись под лед на автомобиле. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: МЧС РФ

В сообщении ведомства не уточняется, когда произошла трагедия и где именно. Говорится лишь, что автомобиль ушел на дно в 50 метрах от берега. В машине находились 73-летний и 53-летний мужчины.

Погибшие проигнорировали запрещающие знаки, — отмечается в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.

В настоящее время, по данным ведомства, ледовая обстановка на водных объектах Иркутской области остается нестабильной. Процессы ледообразования еще только идут. Сроки замерзания водных объектов сдвинулись из-за аномально теплой осени.

В потенциально опасных местах установлены информационные аншлаги и знаки, запрещающие выезд и выход на лед. Однако подчас граждане их игнорируют, что и приводит к трагедиям.

несчастный случай