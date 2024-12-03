На Братском водохранилище утонули два человека, провалившись под лед на автомобиле

В сообщении ведомства не уточняется, когда произошла трагедия и где именно. Говорится лишь, что автомобиль ушел на дно в 50 метрах от берега. В машине находились 73-летний и 53-летний мужчины.
Погибшие проигнорировали запрещающие знаки, — отмечается в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.
В настоящее время, по данным ведомства, ледовая обстановка на водных объектах Иркутской области остается нестабильной. Процессы ледообразования еще только идут. Сроки замерзания водных объектов сдвинулись из-за аномально теплой осени.
В потенциально опасных местах установлены информационные аншлаги и знаки, запрещающие выезд и выход на лед. Однако подчас граждане их игнорируют, что и приводит к трагедиям.