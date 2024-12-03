Водитель самосвала врезался в теплотрассу и скрылся с места аварии в Усть-Куте

В Усть-Куте разыскивают водителя самосвала, который врезался в теплотрассу. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Напомним, случилось все 3 декабря 2024 в районе дома № 27 микрорайона Речников. Из-за аварии часть домов осталась без отопления.
— По предварительной информации, человек, находящийся за рулем грузовой машины «Shacman», допустил наезд на теплотрассу, после чего оставил транспорт и скрылся, — уточняют в ведомстве.
Сейчас правоохранители начали проверку, пригласили представителя организации, чье транспортное средство находится в собственности. Виновника аварии призывают добровольно прийти в подразделение Госавтоинспекции и рассказать, что случилось.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что автомобиль с двумя мужчинами провалился под лед на Братском водохранилище. Тела 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители.