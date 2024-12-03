В Новосибирске улицу Техническую постоянно топит фекалиями

На улице Технической и прилегающих к ней переулках в Дзержинском районе Новосибирска расположен частный сектор. Люди, живущие на своей земле, рады бы выращивать картошечку-морковочку, но для них это невозможно — периодически здесь случаются фекальные потопы. Сточные воды разливаются по всей округе. Устав от этого, жители обратились в мэрию.
— Знаете ли вы о проблеме? — поинтересовался мэр Максим Кудрявцев у главы района Константина Соболева.
— О проблеме знаем, — ответил чиновник и пояснил, что на многострадальной улице находится бесхозная канализация, на которой случаются засоры, из-за чего содержимое трубы выходит на поверхность и заливает окрестности.
За последние два месяца здесь было две коммунальные аварии.
Решить проблему можно, демонтировав старую канализационную сеть. По словам главы района, в Горводоканале уже есть планы по строительству в этом месте новой КНС.
— В 2025 году определимся с проектом, — заверил Константин Соболев.
Однако точной даты, когда жители улицы Технической, наконец, смогут свободно дышать, ходить без резиновых сапог и выращивать овощи на своих огородах, пока никто назвать не может.