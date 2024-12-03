В Новосибирске улицу Техническую постоянно топит фекалиями

На улице Технической и прилегающих к ней переулках в Дзержинском районе Новосибирска расположен частный сектор. Люди, живущие на своей земле, рады бы выращивать картошечку-морковочку, но для них это невозможно — периодически здесь случаются фекальные потопы. Сточные воды разливаются по всей округе. Устав от этого, жители обратились в мэрию.