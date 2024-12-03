В Ростове женщина и мужчина получили по 15 лет колонии за шпионаж

В Ростовской области двоих граждан Украины, жителей Запорожской области, осудили по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ). Информация об этом 3 декабря поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.
— Ростовский областной суд назначил подсудимым по 15 лет колонии строгого и общего режима. Этот приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, — отметили в ведомстве.
По данным следствия, женщина получила задание от военнослужащего ВСУ передать сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил России в Запорожской области. После этого исполнительница поручения привлекала к шпионской деятельности знакомого. Злоумышленники передали сведения через мессенджер военному, действующему в интересах ГУР МОУ.