В Стамбуле арестовали девять человек, выразивших протест Эрдогану

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Стамбульский суд постановил взять под арест девять человек, которые выразили протест по поводу политики властей в отношении Израиля во время выступления президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает агентство Anka.
Эрдоган на прошлой неделе выступал с речью на медиафоруме TRT World, когда несколько человек начали выкрикивать из зала лозунги. Они обратились к президенту с вопросом «когда прекратится торговля с Израилем?» и сказали, что «корабли везут в Газу бомбы». Турецкий лидер сделал паузу в своем выступлении и призвал протестующих «не быть рупором сионистов» и не пытаться устраивать провокации.
Впоследствии были задержаны девять лиц, участвовавших в этом протесте и в аналогичной акции за пределами здания, где проходил форум. Прокуратура запросила суд арестовать их по факту нарушения закона о собраниях и демонстрациях. Суд удовлетворил это требование.
Турецкая оппозиция раскритиковала это решение властей, посчитав это нападкой на принципы демократии и свободы слова.
Власти Турции неоднократно заявляли, что торговые отношения с Израилем полностью прекращены. Как заявил 7 ноября глава Минторга республики Омер Болат, это решение может быть пересмотрено, если еврейское государство объявит о полном прекращении огня в секторе Газа, обеспечит регулярную доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав и начнет его восстановление.