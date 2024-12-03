В Стамбуле арестовали девять человек, выразивших протест Эрдогану

Эрдоган на прошлой неделе выступал с речью на медиафоруме TRT World, когда несколько человек начали выкрикивать из зала лозунги. Они обратились к президенту с вопросом «когда прекратится торговля с Израилем?» и сказали, что «корабли везут в Газу бомбы». Турецкий лидер сделал паузу в своем выступлении и призвал протестующих «не быть рупором сионистов» и не пытаться устраивать провокации.