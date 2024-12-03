В Таганроге водитель легковушки врезался в остановку

В Таганроге водитель легковой машины протаранил остановку. Об этом накануне в соцсетях сообщили очевидцы, также были опубликованы фотографии с места происшествия.
По словам людей, инцидент произошел в районе Морозова/Дзержинского. После удара капот автомобиля оказался сильно помят. Одна из стенок остановки сдвинулась, а стекло разбилось вдребезги.
В региональном управлении Госавтоинспекции подтвердили произошедшее. В ведомстве отметили, что транспорт получил механические повреждения, но среди людей пострадавших не было.
Напомним, ранее на Северном обходе Ростова в ДТП с грузовиком пострадал водитель Lada Priora.