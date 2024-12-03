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В Таганроге водитель легковушки врезался в остановку

На Дзержинского в Таганроге водитель легковушки протаранил остановку.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге водитель легковой машины протаранил остановку. Об этом накануне в соцсетях сообщили очевидцы, также были опубликованы фотографии с места происшествия.

По словам людей, инцидент произошел в районе Морозова/Дзержинского. После удара капот автомобиля оказался сильно помят. Одна из стенок остановки сдвинулась, а стекло разбилось вдребезги.

В региональном управлении Госавтоинспекции подтвердили произошедшее. В ведомстве отметили, что транспорт получил механические повреждения, но среди людей пострадавших не было.

Напомним, ранее на Северном обходе Ростова в ДТП с грузовиком пострадал водитель Lada Priora.