Терапевт в Башкирии «заработала» на взятках почти 150 тыс. рублей и получила «условку»

На женщину завели уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог», она признала вину. Дюртюлинский районный суд назначил ей 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, штраф в размере взятки, а также на 3,5 года лишил права работать врачом в государственных и муниципальных учреждениях.