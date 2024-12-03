Терапевт в Башкирии «заработала» на взятках почти 150 тыс. рублей и получила «условку»

В Дюртюлинском районе Башкирии перед судом предстала бывший врач. Об этом рассказала прокуратура республики.
Подсудимая работала терапевтом в местной больнице и за взятки оформляла листки нетрудоспособности для представления по месту работы. Всего она получила от семи граждан более 145 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
На женщину завели уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог», она признала вину. Дюртюлинский районный суд назначил ей 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, штраф в размере взятки, а также на 3,5 года лишил права работать врачом в государственных и муниципальных учреждениях.
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