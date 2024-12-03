В Могилеве пенсионерка познакомилась на улице с мужчиной, а он обокрал ее спящей

В Могилеве пенсионерка познакомилась на улице с мужчиной, а он обокрал ее, когда та уснула, рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
В милицию обратилась 60-летняя пенсионерка, заявившая, что у нее пропала золотая цепочка с подвеской.
Выяснилось, что кражу совершил 57-летний новый знакомый потерпевший. Женщина познакомилась с мужчиной на улице, и он предложил провести время вместе. После посиделок могилевчанка уснула, а мужчина снял с нее золотое украшение и ушел.
Украденное фигурант сдал в ломбард, а деньги потратил. Ранее он уже был судим за кражу.
Украденную цепочку изъяли и вернули пенсионерке.
Тем временем маршрутка врезалась в электромобиль Tesla на улице Матусевича в Минске.