В Магнитогорске на «зебре» сбили четырехлетнюю девочку

«По результатам административного расследования будет рассматриваться вопрос о привлечении водителя к административной ответственности в соответствии со ст. 12.24 КоАП РФ “Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего”, — уточнили в Госавтоинспекции Магнитогорска.