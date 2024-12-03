В Магнитогорске на «зебре» сбили четырехлетнюю девочку

В Магнитогорске 58-летний водитель за рулем «Лады Гранты» сбил четырехлетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Магнитогорска.
По информации госавтоинспекторов, ДТП произошло 2 декабря в районе дома № 35 по улице Галиуллина. Девочка с мамой переходили дорогу.
Водитель «Лады» поворачивал направо. В результате наезда девочка получила травмы. Ребенка доставили в больницу и оказали помощь.
В отношении водителя «Лада Гранта» составлен протокол об административном нарушении за то, что он не уступил дорогу пешеходам.
«По результатам административного расследования будет рассматриваться вопрос о привлечении водителя к административной ответственности в соответствии со ст. 12.24 КоАП РФ “Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего”, — уточнили в Госавтоинспекции Магнитогорска.