«На людей наплевать»: жители Тверской области замерзают без электричества

«Электричество местами дали, конкретно нам, в Троицу, в пятницу вечером. С вечера пятницы и до обеда субботы был свет. В понедельник пошли третьи сутки, как свет опять отключили. В Россетях информации нет, вчера вечером дозвонилась до живого оператора, которая приняла заявку. Сегодня в течение дня напишу в администрацию президента и прокуратуру. Спасаемся по-прежнему с помощью генератора и печки. Соседи приходили зарядить телефон, хотя бы позвонить детям и успокоить их. Есть инвалид-колясочник, одинокий дед, ему помочь никто не может. А еще есть дети, которых надо водить в школу и в сад, элементарно помыть и накормить. Не все имеют возможность снять жилье в городе на время или уехать к родственникам», — отметила она.