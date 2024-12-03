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Блогер Amoral погиб в Санкт-Петербурге: что случилось и чем он известен

Известного YouTube-блогера, обозревавшего ролики в TikTok, обнаружили мертвым под окнами в Северной столице. Собрали главное о случившемся.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Блогер Amoral погиб в Санкт-Петербурге.
Источник: Телеграм-канал

Дмитрий Костенков, более известный в интернет-среде как блогер Аморал (Amoral), погиб в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает местная пресса.

Дмитрий Костенков родился в 1997 году. На момент гибели ему было всего 27 лет. Известность на платформе YouTube блогер получил пять лет назад: тогда он начал заниматься обзорами роликов пользователей социальной сети TikTok. Он также выкладывал ответы другим пользователям, иногда в формате песни.

Самое популярное видео Костенкова набрало 4 млн просмотров, а на канал блогера подписались порядка 645 тысяч человек. Но 1 декабря 2024 года Аморал записал видеообращение: он заявил, что больше не будет снимать и выкладывать обзоры.

Фанаты блогера переживали, что с ним могло что-то произойти. СУ СКР по Санкт-Петербургу подтвердило самые печальные опасения аудитории Дмитрия.

Тело мужчины обнаружили 1 декабря в 19 часов, вскоре после публикации им «прощального обращения». Дмитрий лежал под окнами многоэтажного жилого дома в Парголово. Издание «Комсомольская правда» допускает, что у Аморала могли быть финансовые проблемы.

Пока рано рассуждать о версиях произошедшего. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники петербургских следственных органов.

СК