Блогер Amoral погиб в Санкт-Петербурге: что случилось и чем он известен

Дмитрий Костенков родился в 1997 году. На момент гибели ему было всего 27 лет. Известность на платформе YouTube блогер получил пять лет назад: тогда он начал заниматься обзорами роликов пользователей социальной сети TikTok. Он также выкладывал ответы другим пользователям, иногда в формате песни.