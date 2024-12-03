В РФ пресекли канал контрабанды военной продукции в США и ЕС

Организатором преступной схемы стал гражданин одной из стран ЕС. Мужчина через мессенджеры и соцсети завербовал исполнителей из разных городов России. Они принимали посылки с товарами военного назначения от российских продавцов, переупаковывали их и отправляли заграничным получателям. Со всеми участниками цепи организатор общался через интернет, оплату производил в криптовалюте.