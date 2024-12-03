В РФ пресекли канал контрабанды военной продукции в США и ЕС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Гражданин одной из стран Евросоюза организовал преступную схему для контрабанды военной продукции в США и Евросоюз. Сотрудники таможенной службы перехватили 20 международных почтовых отправлений, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
«Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США и страны Евросоюза. Перехвачено 20 международных почтовых отправлений с прицелами для снайперских винтовок, автоматов различных модификаций на базе АК и гранатометов, а также со средствами бронезащиты и военной амуницией», — говорится в сообщении.
Организатором преступной схемы стал гражданин одной из стран ЕС. Мужчина через мессенджеры и соцсети завербовал исполнителей из разных городов России. Они принимали посылки с товарами военного назначения от российских продавцов, переупаковывали их и отправляли заграничным получателям. Со всеми участниками цепи организатор общался через интернет, оплату производил в криптовалюте.
Приволжской оперативной таможней в отношении иностранца возбуждено 19 уголовных дел по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения, военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору).