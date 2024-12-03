Омич украл 25 плиток шоколада из магазина на Блюхера

Омские полицейские задержали мужчину, который украл 25 плиток шоколада из продуктового магазина на улице Блюхера. Действия похитителя записала камера видеонаблюдения.
Владелец магазина обнаружил пропажу только во время инвентаризации. Общая сумма ущерба составила 2500 рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний житель Советского округа.
Мужчина вынес шоколад за пазухой. Весь украденный шоколад он продал проходим. На омича завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.